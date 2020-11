Covid. Ad Albavilla il comune dona saturimetri a tutti gli over 70

L’iniziativa è stata approvata dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Castelnuovo e riguarderà quasi 900 nuclei familiari

“Strumento utile per intervenire in tempo, gesto di concreta vicinanza alla fascia più debole della popolazione”

ALBAVILLA – Un saturimetro per tutti i cittadini albavillesi over 70. L’iniziativa è stata approvata mercoledì dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Giuliana Castelnuovo: “In un momento così difficile come quello attuale ci è sembrato giusto pensare a quella fascia di età che è la più vulnerabile a questo virus – ha spiegato – insieme ad Alessandro Fermi (consigliere comunale e presidente del Consiglio Regionale) abbiamo lavorato celermente a questo progetto e grazie al suo interessamento siamo riusciti a trovare i saturimetri a un prezzo corretto. Questo ci ha permesso di coprire l’intera fascia d’età di chi ha più di 70 anni”.

I numeri sono importanti, si tratta infatti di 887 nuclei familiari: “I nostri preziosi volontari di Protezione Civile Intercomunale Albavilla-Alserio provvederanno alla distribuzione, casa per casa, dal 10 dicembre – ha detto il sindaco – il saturimetro è uno strumento importantissimo per la prevenzione e per salvare le vite, consente di misurare l’ossigenazione del sangue, uno dei parametri di riferimento per monitorare il Covid-19″.

“Da parte nostra, un gesto concreto di vicinanza alla cittadinanza. Vorrei ringraziare la ditta I-Tech Medical Division che ha creduto nella nostra iniziativa e ci ha supportato nei costi” ha concluso il sindaco.