Crollano massi sulla strada a Teglio. Chiuso il passo di Aprica

+++ AGGIORNAMENTO, ORE 15 – La strada statale 39 “Del Passo di Aprica” è riaperta al traffico. Anas ha provveduto alle operazioni di messa in sicurezza, con il disgaggio delle rocce instabili sul versante e la pulizia della sede stradale.

TEGLIO (SO) – La strada statale 39 “Del Passo di Aprica” è stata chiusa al traffico tra il chilometro 1,200 e 3,000, in località Teglio, provincia di Sondrio, per la presenza di massi caduti sulla carreggiata.

A comunicarlo è Anas che ha temporaneamente istituito la deviazione del traffico sulla strada provinciale SP25 di Stazzona.