Da Cantù a Como a piedi, seguendo la linea ferroviaria Como-Lecco

CANTU’ – Un’escursione nella Brianza Comasca tra storia e natura, sullo sfondo la ferrovia Como-Lecco. E’ questo il senso della camminata organizzata dal Comitato sentiero Pedemonte (che riunisce 10 associazioni ambientaliste), insieme al comune di Cantù.

La camminata, facile ed aperta a tutti, si terrà sabato 9 novembre con partenza alle ore 9 dalla stazione di Cantù via V.Veneto e arrivo alla stazione di Como San Giovanni. L’escursione toccherà i punti di interesse storico, architettonico e naturalistico del nostro territorio.

Questa tappa rientra nel più vasto progetto, portato avanti dal Comitato sentiero Pedemonte, di realizzare un percorso pedonale che segua il più possibile fedelmente la linea ferroviaria Como-Lecco. UNA ferrovia storica che ha però bisogno, secondo l’intento del Comitato sentiero Pedemonte, di un vero e proprio rilancio e di un potenziamento, avendo enormi possibilità sia nel trasporto quotidiano dei pendolari, che dal punto di vista turistico, toccando realtà di importanza storica, architettonica e naturalistica.

La ferrovia attraversa o passa in prossimità di 5 laghi e di 5 parchi naturali. Oggi invece la linea risulta sottoutilizzata tant’è che nessun treno passa la domenica e per tutto il mese di agosto. “Questo è paradossale poiché dal punto di vista turistico questi sarebbero i momenti di maggior utilizzo: ovvero una linea alternativa al traffico delle auto private, che congestionano le nostre strade anche la domenica” spiegano dal comitato.

Il programma della giornata:

• ore 8.45 ritrovo alla stazione di Cantù via V. Veneto – ferrovia Como Lecco- per l’inaugurazione alla presenza dell’Amministrazione Comunale di Cantù del tabellone informativo “La doppia linea verde il sentiero Pedemonte e la ferrovia Como Lecco” progetto realizzato dai ragazzi del Liceo Fermi in collaborazione con l’associazione Legambiente Cantù finanziato dalla Fondazione Comasca e Yuoth Bank

• ore 9.30 partenza passeggiata lunghezza percorso circa 15 Km lungo strade sterrate, sentieri e in parte su viabilità ordinaria in ambito urbano

• 13.30-14.00 orario previsto di arrivo alla stazione di Como San Giovanni è prevista una breve sosta ristoro a metà percorso presso la chiesa di Albate Trecallo SS Pietro e Paolo largo Baden Powell per colazione al sacco. Da qui c’è la possibilità di raggiungere la stazione di Albate Trecallo per chi vuole rientrare anticipatamente a Cantù, mentre l’escursione prosegue fino a Como.

• rientro da Como in treno secondo gli orari consultabili qui.

Durante la giornata è possibile acquistare le mappe del sentiero pedemonte – tratto dalla stazione di Brenna Alzate a Como (in scala 1:15.000) con una piccola offerta per copertura spese di stampa.