Una camminata di 15 km alla scoperta dei luoghi dove si espresse il genio creativo di Leonardo da Vinci

Si terrà domenica 5 maggio, con partenza dal celebre Museo del Volo “Volandia”

VARESE – Il Grande Sentiero di Leonardo: un percorso di 520 km per 26 giorni di cammino con oltre 50 luoghi leonardeschi, 30 castelli viscontei, quattro canali navigabili e cinque Siti UNESCO nella bellezza dei territori di quello che fu il Ducato di Milano, ove per più di 20 anni Leonardo da Vinci espresse e realizzò compiutamente il proprio genio creativo.

L’inaugurazione del percorso si terrà domenica 5 maggio, in occasione dell’evento “Cammina con Leonardo nei suoi luoghi lombardi”, camminata inaugurale di 15 km dal celebre Museo del Volo “Volandia” – Malpensa sino a Busto Arsizio, al Santuario di Santa Maria in Piazza.

E’ la seconda uscita a piedi leonardesca organizzata dall‘Associazione Cammino di Sant’Agostino: in tale evento – proprio a ridosso del 500° della morte del Maestro, il 2 maggio 1519 – sarà affrontato quello che è sicuramente il più celebre tema visionario studiato dal genio di Leonardo da Vinci: quello del volo aereo.

Il percorso Maggio inaugurerà un primo tratto di quello che, entro il prossimo autunno, sarà – a regime – il Grande Sentiero di Leonardo grazie al completamento del tratto già esistente (da Milano a San Bernardino), effettuato scendendo dalla Svizzera italiana sino a Busto Arsizio, a Vigevano, a Pavia e tornando infine al punto di partenza: il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie a Milano.

Gli emblematici “leonardeschi” in questo percorso inaugurale non mancheranno, già a partire dal celebre Museo del Volo “Volandia”. Ciò – peraltro – senza dimenticare il Santuario di Santa Maria in Piazza, che con la sua matrice progettuale legata a Donato Bramante (grande amico e collaboratore di Leonardo da Vinci, nel suo primo periodo di permanenza milanese) ha un legame indissolubile col genio leonardesco.

Questo il programma dell’uscita di Domenica 5 Maggio 2019:

· ore 8:45: ritrovo al Museo del Volo “Volandia” (via per Tornavento 15, Somma Lombardo – accanto al Terminal 1 Malpensa), consegna della Credenziale del Pellegrino;

· ore 9:00 visita gratuita guidata del Museo del Volo;

· ore 10:00: partenza a piedi per Busto Arsizio, lungo il Sentiero di Leonardo;

· ore 13:30: arrivo al Santuario di Busto Arsizio, con timbro della Credenziale e accoglienza nella piazza allestita per la “Primavera in Fiore”.

A seguire sarà possibile pranzare grazie alla risottata benefica organizzata presso l’adiacente giardino del Museo del Tessile (costo di partecipazione 5 euro, il ricavato sarà destinato alla lotta contro i tumori).

La partecipazione alla camminata è gratuita (è gradita un’offerta libera), previa iscrizione obbligatoria.

Il percorso completo, le mappe e i luoghi di accoglienza sono già disponibili sul sito www.sentierodileonardo.it.