Deltaplano precipita nel Bresciano, morto un uomo di 60 anni

LONATO DEL GARDA (BS) – Tragico incidente poco prima delle ore15 di oggi, sabato 11 dicembre, quando un deltaplano a motore è precipitato nelle campagne vicine all’aviosuperficie delle Panizze, in località Centenaro, a Lonato del Garda. Senza scampo il pilota, un uomo di 60 anni di Pozzolengo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto sono giunti i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.