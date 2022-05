Desio: auto prende fuoco dopo un tamponamento sulla SS 36

DESIO – Intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Monzaa poco prima delle 8 di questa mattina, venerdì, sulla Ss 36 direzione Sud, uscita Desio Centro, per l’incendio di una macchina. Le fiamme si sono sprigionate dopo il tamponamento con un altro mezzo. Sul posto è stata inviata l’autopompa del distaccamento di Seregno. Presenti anche i soccorritori inviati dalla centrale operativa di Areu in codice giallo. Fortunatamente la ragazza alla guida dell’auto che ha preso fuoco non ha riportato ferite e la 28enne non è stata quindi trasportata in ospedale.