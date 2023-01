Desio: incidente tra tre auto lungo la SS36 in direzione Sud

DESIO – Incidente tra tre mezzi lungo la SS36 in direzione Sud questa mattina, domenica, intorno alle 9.30. Lo scontro è avvenuto all’altezza di Desio: ferito un uomo di 50 anni, trasportato in ospedale per accertamenti.

Con una nota Anas ha fatto sapere che, a causa dell’incidente, è temporaneamente attivo un restringimento della carreggiata in direzione Milano al km 15,900. Al momento si transita sulla corsia di sorpasso, mentre sono temporaneamente chiuse le corsie di marcia e centrale. La regolare circolazione sarà ripristinata il prima possibile, una volta rimossi i mezzi incidentati.