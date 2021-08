Domaso. Incidente sul lavoro: uomo muore folgorato, un’altra persona ustionata

DOMASO – È deceduto l’uomo che nella tarda mattinata di oggi, venerdì, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in località Gaggio, a Domaso. Ferita anche una seconda persona.

Stando alle informazioni disponibili, per cause in corso di accertamento le due persone sono rimaste colpite da una scarica elettrica che ha portato al decesso di uno dei due lavoratori, un uomo parrebbe di circa 70 anni. L’altro, un giovane di circa 30 anni, avrebbe invece riportato alcune ustioni.

Intorno alle 11.30 in codice rosso (alta gravità) sono giunte le squadre di soccorso: l’automedica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino XIX Delegazione Lariana. Presente anche il personale dell’elisoccorso.

Prestate le prime cure, i soccorritori hanno quindi provveduto al trasporto della persona ustionata all’ospedale di Gravedona.

Sul posto anche i Carabinieri ai quali spetterà ora chiarire l’esatta dinamica dei fatti.