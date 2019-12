Donna di 50 anni investita a Villa Guardia, è gravissima

Investita sulla Varesina a Villa Guardia

Gravissima una donna di 50 anni

VILLA GUARDIA (CO) – Grave incidente questa mattina, venerdì 20 dicembre, poco prima delle 7 sulla Varesina. Una donna di 50 anni è stata investita in via Varesina a Villa Guardia mentre stava attraversando la strada.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime: sbalzata a diversi metri di distanza, ha riportato un grave politrauma. La donna è stata rianimata sul posto e poi portata al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna in gravissime condizioni.