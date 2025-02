Donna partorisce in una piazzola sulla Statale 38 tra Piantedo e Delebio

PIANTEDO (SO) – E’ nata in una piazzola di sosta della SS38 tra Piantedo e Delebio. Momenti concitati poco dopo le ore 11 di oggi, giovedì 13 febbraio, quando una coppia in viaggio verso l’ospedale di Lecco per una visita di controllo è stata costretta a fermarsi a lato della trafficata arteria perché la piccola aveva decisamente fretta di nascere.

Sul posto si sono precipitate l’automedica e un’ambulanza da Colico, con i Carabinieri che hanno fermato il traffico per l’eventuale arrivo dell’elicottero. Tutto però si è risolto nel migliore dei modi: la neonata è stata stabilizzata sul posto e, con la mamma, è stata caricata sull’ambulanza e trasportata all’ospedale di Lecco dove è stata affidata alle cure delle ostetriche.