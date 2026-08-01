Donna sul cornicione di un grattacielo, salvata dagli agenti della polizia

MONZA – Nella mattinata di oggi (1 agosto), la Sala Operativa della Questura di Monza e della Brianza ha ricevuto la segnalazione di un passante relativa alla presenza di una donna in piedi sul cornicione del tredicesimo piano di un grattacielo situato a Monza.

Considerata la situazione di grave e immediato pericolo, sono stati tempestivamente inviati sul posto, in emergenza, gli equipaggi della Squadra Volante della Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale di Monza. Contestualmente sono stati allertati il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco.

Gli agenti delle Volanti, raggiunto rapidamente il piano, hanno avviato un delicato intervento di avvicinamento e dialogo con la donna, riuscendo a instaurare un contatto e a contenerne lo stato di forte agitazione.

Nel corso dell’intervento, approfittando di un attimo di distrazione della donna, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti ad afferrarla e a metterla in sicurezza, scongiurando conseguenze più gravi.

La persona è stata affidata alle cure del personale sanitario per gli accertamenti e l’assistenza necessari.