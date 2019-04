MILANO- Disavventura questa notte per due gruppi di turisti olandesi soccorsi dopo aver manifestato la medesima sintomatologia: dolori addominali, nausea e vomito. Verosimilmente, una intossicazione alimentare che i turisti avrebbero contratto in un ristorante prima del loro arrivo in Italia.

La comitiva – composta da oltre cento persone – e’ giunta a Milano dall’Olanda la mattina del 10 aprile, i primi sintomi sono comparsi man mano nel corso della mattinata. Allertato anche il Consolato Olandese di Milano e Ministero degli Affari esteri in Olanda (in accordo con la Prefettura) .

In totale sono 17 i pazienti ospedalizzati, nessuno di loro grave, e circa 75 le persone valutati in posto dal personale sanitario che li ha raggiunti negli alberghi dove erano ospiti.