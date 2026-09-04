Dramma a Nesso, turista russo di 37 anni muore nelle acque del lago

NESSO (CO) – Drammatico incidente nel tratto di lago davanti a Nesso (CO) nella tarda mattinata di ieri, giovedì 3 settembre. A lanciare l’allarme è stata la compagna dell’uomo, un turista russo di 37 anni, che era entrato nel lago in località Careno ma non è più riemerso.

Subito sono intervenuti i soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco con una barca e i sommozzatori elitrasportati. Poco dopo, purtroppo, le operazioni si sono concluse nel modo più drammatico: il corpo senza vita dell’uomo è stato recupera dai sommozzatori. I sanitari del 118 hanno avviato le manovre di rianimazioni, ma per il turista era ormai troppo tardi ed è stato constatato il decesso.

A cura della Guardia Costiera, presente sul posto, le attività tese a ricostruire con esattezza la dinamica dell’evento.