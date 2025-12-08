Dramma a Tremezzina, una ragazza di 23 anni ritrovata priva di vita nel lago

TREMEZZINA (CO) – L’allarme era scattato nel pomeriggio di ieri, domenica 7 dicembre, a Tremezzina in provincia di Como. I Carabinieri hanno ricevuto la segnalazione del ritrovamento degli effetti personali di una ragazza di 23 anni su un pontile del Comune di Tremezzina, località Ossuccio.

Una volta sul posto è stata attivata la catena dei soccorsi con l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera che ha coordinato le ricerche che ha visto impegnati i mezzi navali del 3° Nucleo di Menaggio e una seconda unità dei Vigili del Fuoco di Dongo, sul posto anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco da Torino per le ricerche di profondità.

Sul posto oltre i Carabinieri.

Purtroppo l’epilogo è stato tragico: la ragazza di 23 anni è stata ritrovata priva di vita su un fondale di circa 12 metri. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.