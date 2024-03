Drammatico incidente a Esine, morto un 23enne nello schianto con un camion

LECCO – Incidente mortale intorno alle ore 12.30 di oggi, lunedì 4 marzo, a Esine (BS) sulla Statale 42. Un giovane di 23 anni alla guida di un’auto è morto nello schianto con un camion guidato da un 61enne che non ha riportato ferite. Nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto anche un terzo mezzo, ma spetterà alle forze dell’ordine chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto automedica, ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Purtroppo inutile l’intervento dei soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 23enne. Pesanti le ripercussioni per la circolazione stradale.