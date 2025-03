Drammatico incidente a Montano Lucino, muore motociclista di 37 anni

MONTANO LUCINO (CO) – Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 6 marzo, a Montano Lucino, in provincia di Como. I soccorsi sono stati allertati attorno alle ore 9 per un terribile scontro tra un’auto e una moto in via dell’Industria. Nello schianto è morto un motociclista di 37 anni.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi: l’automedica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita al 37enne è stato inutile, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 78 anni che è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico), senza traumi evidenti ma sotto choc, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como.