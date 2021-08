SAN ROCCO AL PORTO (LO) – Tragico incidente nella tarda serata di ieri, venerdì 20 agosto, a San Rocco al Porto in provincia di Lodi. Una donna di 48 anni è morta in seguito a un incidente in moto. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica, anche se la due ruote, guidata da un 51enne, avrebbe fatto tutto da sola.

L’incidente è avvenuto in via Manzoni, vicino alla via Emilia. La moto è finita a terra e i due sono caduti sull’asfalto. L’uomo alla guida è stato trasportato all’ospedale San Matteo di Pavia con traumi e ferite ma non sarebbe in pericolo di vita; per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante tutti i tentativi di salvarle la vita. Sul posto automedica e ambulanza, mentre da Brescia è giunto l’elisoccorso.