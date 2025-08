Drammatico incidente sul lavoro a Meda, morto un uomo di 48 anni

MEDA (MB) – Tragico incidente sul lavoro quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 agosto, in una azienda di via Calabria a Meda, in provincia di Monza Brianza. L’allarme è scattato poco dopo le ore 17, quando un lavoratore di 48 anni è stato travolto da un muletto.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del comando di Monza e Brianza, con una squadra del distaccamento di Seregno e il supporto del carro fiamma sempre del distaccamento di Seregno, oltre all’automedica, all’ambulanza, alle forze dell’ordine e al personale di ATS Brianza.

La dinamica ufficiale dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembrerebbe che il 48enne stesse lavorando alle operazioni di carico di un camion quando è stato investito dal muletto. Un impatto molto violento, le prime cure sul posto e poi la corsa disperata all’ospedale San Gerardo di Monza dove l’uomo è morto poco dopo.