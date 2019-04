LIMBIATE (MB) – Sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Monza dopo essere stati aggrediti da un pitbull. Il fatto, come riportato dal quotidiano on line MBNews, è avvenuto ieri pomeriggio, 13 aprile, in via Monte Sabotino a Limbiate.

Vittime dell’aggressione due cuginetti di 6 e 7 anni che stavano giocando nel cortile. Il pitbull sarebbe balzato fuori dal balcone dell’appartamento al piano terra. Le urla dei bambini hanno attirato l’attenzione dei residenti che sono accorsi in loro aiuto.

Il cane però aveva già causato ferite profonde a entrambi. Sul posto due ambulanze e due automediche che hanno accompagnato i bimbi all’ospedale San Gerardo oltre ai Carabinieri.