Due interventi del soccorso alpino in Val d’Intelvi e sul Monte Bisbino

COMO – Due interventi tra sabato e domenica per la Stazione del Lario Occidentale, XIX Delegazione del Soccorso alpino. Il primo ieri in Val d’Intelvi, per un escursionista inciampato lungo il sentiero. Ha riportato la sospetta frattura di un braccio. È stato portato fuori dal bosco fitto per il recupero con il verricello da parte dell’équipe dell’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza).

Altro infortunio domenica intorno a mezzogiorno a Cernobbio. Una ragazza di 13 anni ha perso l’equilibrio ed è scivolata dal sentiero per una decina di metri, nella zona del Monte Bisbino. Era con la famiglia che ha dato l’allarme. Sono intervenute le squadre del Soccorso alpino, il recupero è avvenuto per mezzo della tecnica del contrappeso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e l’automedica.