MONZA – Due minori arrestati per rapina in centro a Monza. Nel pomeriggio di ieri, 19 agosto, intorno alle ore 16.00, la Polizia di Stato di Monza e Brianza ha fermato due ragazzi per rapina aggravata nei pressi della stazione ferroviaria di corso Milano.

Secondo quanto riferito dalla Questura, i due, accompagnati da un terzo coetaneo non imputabile per età, si erano avvicinati a un giovane passante, minacciandolo di morte e aggredendolo fisicamente fino a farlo cadere a terra, per poi sottrargli la borsa a tracolla contenente denaro ed effetti personali.

L’intervento tempestivo delle Volanti, di passaggio nella zona, ha permesso di bloccare immediatamente i ragazzi. Gli agenti hanno notato la lite e inseguito i tre minori mentre cercavano di fuggire in direzione del centro cittadino.

I due arrestati, nati nel 2009 e nel 2011, vantano precedenti per reati contro il patrimonio e episodi di violenza, tra cui rapine, furti, incendi e danneggiamenti. Il terzo ragazzo, nato nel 2012 e non imputabile per legge, è stato affidato al padre.

Gli arrestati sono stati portati presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA), in attesa dell’udienza di convalida davanti all’Autorità Giudiziaria. La vittima, soccorsa sul posto, è stata trasportata in ospedale per le prime cure, riportando la frattura di una costola.