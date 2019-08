Due morti in Valchiavenna mentre praticavano torrentismo

A perdere la vita un tedesco di 48 anni e un austriaco di 41 anni

Complicate le operazioni di recupero dei due corpi da parte del Soccorso Alpino che si sono concluse in mattinata

GORDONA – Due uomini di 41 e 48 anni, C.P.T. austriaco e H.P.A, tedesco, sono morti in Valchiavenna mentre praticavano torrentismo.

Poco prima dell’una, il gestore dell’agriturismo dove il gruppo (sette persone di lingua tedesca) era in alloggio si è allarmato e ha segnalato il mancato rientro.

Le informazioni erano abbastanza precise e indicavano che erano usciti per fare canyoning in Val Pilotera. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, è partita subito, con tecnici alpini e tecnici di soccorso in forra (squadra regionale lombarda).

La squadra ha individuato i cinque che si trovavano fuori dal torrente ma mancavano due persone, che si erano calate nella cascata. I soccorritori si sono calati e hanno visto uno dei due uomini intrappolato nelle corde, senza vita, sotto il getto della cascata. Mentre provvedevano al recupero, all’alba le condizioni di luce sono migliorate ed è quindi stato possibile localizzare anche il secondo disperso, che si trovava in una pozza circa 300 metri più a valle. L’uomo è stato avvistato dal ponte.

Il recupero dei due corpi è stato particolarmente complesso e impegnativo, in un caso eseguito tramite la tecnica del contrappeso, data anche la forte portata d’acqua all’interno della cascata. Sul posto anche l’elicottero decollato da Bergamo, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Le operazioni di recupero si sono concluse in mattinata.