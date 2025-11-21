Duomo di Como, tour serali con i sacerdoti per scoprire luoghi nascosti

Due date d’esordio: sabato 29 novembre e 6 dicembre, sempre alle 18.30

COMO – Una collaborazione inedita tra Slow Lake Como e la Cattedrale di Santa Maria Assunta apre al pubblico un’esperienza che unisce cultura e spiritualità. Dal 29 novembre, una volta al mese, il sabato sera alle 18.30, il Duomo di Como accoglierà i visitatori negli orari di chiusura, quando le navate si svuotano e il silenzio restituisce alla Cattedrale la sua dimensione più intima.

L’iniziativa promette uno sguardo nuovo sul simbolo religioso e storico della città. «La bellezza può sussurrare al cuore», si legge nella presentazione dell’evento, che punta a restituire la potenza evocativa degli spazi quando il ritmo quotidiano si attenua. Le visite saranno guidate dai sacerdoti della Cattedrale, considerati “custodi” del luogo e della sua storia secolare. Saranno loro ad accompagnare i partecipanti tra architetture, simboli, narrazioni e significati spirituali, costruendo un racconto che intreccia memoria, fede e patrimonio artistico.

Il percorso prevede l’accesso a zone raramente aperte al pubblico, come le balconate superiori, da cui osservare l’interno dall’alto. Verrà inoltre mostrato l’organo, definito tra i più pregiati del Nord Italia, un elemento che aggiunge valore a un itinerario pensato per essere vissuto “lentamente”.

I primi due appuntamenti, in programma sabato 29 novembre e sabato 6 dicembre 2025, saranno dedicati al rapporto tra il Duomo e il Natale: la luce che nasce, l’Incarnazione scolpita nella pietra, la tradizione viva della comunità. Un racconto che si riflette nelle opere e negli spazi della Cattedrale, offrendo al pubblico una prospettiva che unisce contemplazione e storia locale.

Il ritrovo è fissato in Piazza Grimoldi, davanti all’InfoPoint del Broletto. Il costo del tour è di 15 euro per gli adulti, 5 euro dai 6 ai 14 anni, gratuito fino ai 5 anni. Tutti i dettagli e le iscrizioni sono disponibili sul sito di Slow Lake Como.

L’iniziativa, proposta con cadenza mensile, si configura come un invito a riscoprire il Duomo fuori dalle consuetudini, lasciando che l’arte e il silenzio parlino all’anima.