Erba: 23enne aggredita con l’acido dall’ex fidanzato

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi

L’aggressore fermato dai Carabinieri: era già stato arrestato ad agosto per un’altra aggressione

ERBA – Episodio di violenza nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì, in via Pontida a Erba: una ragazza di 23 anni è stata aggredita dall’ex fidanzato che le ha gettato in volto dell’acido cloridrico. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 14 lanciato da alcuni passanti che avrebbero assistito all’aggressione.

In posto si sono subito portati i soccorritori, un’ambulanza di Lariosoccorso e l’automedica, che hanno preso in carico la giovane, ferita al volto dall’acido. E’ stata portata all’Ospedale Sant’Anna di Como con diverse ustioni. Soccorso anche un uomo di 47 anni che sarebbe intervenuto in difesa della ragazza.

L’aggressore è stato invece fermato dai Carabinieri del Reparto Radiomobile di Como, prontamente intervenuti in posto: stando a quanto appreso, era già stato arrestato lo scorso agosto per un episodio simile.

Un caso, dopo l’omicidio della giovane Giulia Cecchettin, che scuote nuovamente l’opinione pubblica a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

