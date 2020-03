Erba, bimba di 11 anni cade dalla finestra, elisoccorsa

L’incidente intorno alle 7 in Corso XXV Aprile

La bimba è caduta dal primo piano, ricoverata a Varese in codice giallo

ERBA – Incidente questa mattina presto, intorno alle 7, in Corso XXV Aprile, in centro Erba: una bimba di 11 anni è caduta da una finestra al primo piano di un’abitazione.

I soccorsi si sono portati sul posto in codice rosso: presenti un’ambulanza di Lariosoccorso, l’auto medica e anche l’elicottero del 118 fatto alzare in volo da Como.

La bimba è stata soccorsa e stabilizzata sul posto, quindi trasportata in elicottero all’Opedale di Circolo di Varese in codice giallo. Presenti anche i Carabinieri di Erba per i rilievi del caso.