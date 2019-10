Erba, il canile: “Serve cibo per i nostri ospiti, aiutateci”

ERBA – Con l’arrivo dei primi freddi, torna l’allarme cibo al canile di Erba: l’associazione Amici del Randagio ha lanciato proprio oggi, martedì, un appello rivolto a tutti coloro che vogliano donare cibo alla struttura.

“Abbiamo davvero bisogno di qualsiasi tipo di cibo perché purtroppo le scorte stanno finendo – ha spiegato il responsabile del canile, Marco Folloni – Qualsiasi preparazione è bene accetta, ma ciò di cui abbiamo più necessità sono i cibi umidi che di solito sono presenti in minor quantità rispetto a crocchette e preparati secchi, ma che utilizziamo di frequente soprattutto per i cani più vecchi e malati”. Il canile, invece, non può accettare medicinali che provengano da soggetti diversi rispetto a quelli accreditati.

E se sul fronte cibo c’è bisogno di aiuto, gli ospiti del canile potranno invece contare su un luogo caldo durante l’inverno, grazie all’impianto di riscaldamento che a novembre dell’anno scorso era stato installato in tutti i locali della struttura in cui trovano dimora circa un centinaio di cani.

Tuttavia, come racconta il responsabile, spesso non è tanto il numero a complicare la gestione quanto la tipologia di animali che hanno spesso esigenze e necessità differenti: “Nel canile abbiamo cani malati e anziani – ha spiegato – Alcuni hanno problemi comportamentali, mentre la maggior parte è rappresentata da soggetti di taglia medio-grossa che sono stati abbandonati proprio per le loro dimensioni o perché ‘diventati di troppo’ nella famiglia in seguito a situazioni particolari come divorzi o trasferimenti. E proprio per le loro dimensioni sono anche i più difficili da affidare”.

Chi volesse contribuire alla raccolta di viveri, dunque, può portare cibo presso il canile di Erba (aperto tutti i giorni, tranne il lunedì e il mercoledì) o lasciarlo negli appositi contenitori presenti in alcuni supermercati e su cui sia indicato il nome del canile di Erba/Mariano.