Erba, in tanti alla Festa dello Sport al Parco Majnoni

Successo per la giornata di sport al Parco Majnoni a Erba

L’iniziativa promossa dal Comune e sponsorizzata dal Cab Polidiagnostico

ERBA – Un Parco Majnoni in veste sportiva e festosa ha accolto sabato mattina i tanti giovani e famiglie in occasione della Festa dello Sport promossa dall’assessorato allo sport del Comune di Erba. Tante le associazioni e i gruppi presenti.

Il prato e gli spazi del parco si sono riempiti degli stand dei 19 gruppi che questa mattina e nel pomeriggio daranno la possibilità a grandi e piccini di cimentarsi nelle diverse attività sportive provando in prima persona: si passa dal calcio, alla pallavolo, al basket fino alle arti marziali, all’atletica, alla ginnastica, al golf, al tennis e a tanto altro. Per l’occasione è stato allestito anche un ponte tibetano.

Alla manifestazione era presente anche Cab Polidiagnostico di Erba, sponsor dell’iniziativa.

Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione non solo per permettere ai ragazzi l’avvicinamento allo sport, ma anche per permettere alle associazioni di presentarsi: “Anche quest’anno tutto procede per il meglio – ha dichiarato l’assessore con delega allo sport Alessio Nava presente alla manifestazione con il sindaco Veronica Airoldi – Questa mattina hanno partecipato le scuole, ma in generale l’evento riscuote sempre interesse ed è un’occasione per i gruppi del nostro territorio di mostrarsi nel proprio ruolo non solo formativo, ma anche sociale. Ringraziamo gli sponsor e i partecipanti”.