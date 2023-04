Erba, raid degli anarchici: scritte sui muri e sull’insegna della biblioteca

ERBA – Nuovo raid vandalico degli anarchici a Erba: dopo l’episodio dello scorso febbraio, nuove scritte sono apparse sui muri della città ma anche sull’insegna della biblioteca comunale.

Scritte contro il 41 bis a cui è sottoposto Alfredo Cospito, che da pochi giorni ha sospeso il suo sciopero della fame:

“E’ un fatto gravissimo. Leggere sulle mura della biblioteca cittadina parole come ‘morte allo Stato’ va oltre il mero vandalismo: è un’inquietante minaccia che qualche criminale sta rivolgendo alla nostra democrazia – dice Eugenio Zoffili, deputato erbese della Lega e Vice Coordinatore regionale del partito in Lombardia Un ennesimo episodio preoccupante che avviene a pochi mesi da un altro simile registrato in pieno centro città. Per questo, e anche a fronte dell’indignazione che molti cittadini mi hanno rappresentato, ho già interessato i Carabinieri di Erba, prontamente intervenuti e con i quali oggi ho condotto un sopralluogo sul posto, ed il Prefetto che si è immediatamente attivato per quanto di competenza per condurre le attività del caso e cercare di individuare gli autori di queste scritte”.