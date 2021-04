Erba, tenta di rubare sushi e alcol. Scoperta, aggredisce i vigilantes del market

ERBA – I Carabinieri di Erba, lunedì, sono intervenuti presso l’Iperal del centro città dove una donna classe 1981, con precedenti, ha commesso una tentata rapina impropria.

Nello specifico, aveva nascosto alcuni generi alimentari, sushi e alcolici, per un valore di circa 80 euro, cercando di oltrepassare la cassa senza pagare. Fermata dagli addetti di sicurezza li ha spintonati, ferendoli, cercando di scappare.

Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri che hanno provveduto a bloccare la donna e a perquisirla, trovano e restituendo l’intera refurtiva.

Al termine degli accertamenti la donna è stata dichiarata in arresto e trattenuta in camera di sicurezza in attesa della direttissima fissata per stamattina.