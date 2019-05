Erba torna al Medioevo tra dame, cavalieri, arcieri e mercanti

Tempo di lettura: 2 minuti

ERBA – Nemmeno il vento e le nuvole minacciose di domenica hanno fermato il tanto atteso Mercato Medievale del Borgo di Villincino che anche quest’anno si riconferma un grande successo come dimostrato dalla numerosa partecipazione del pubblico.

La manifestazione è organizzata dal gruppo culturale La Martesana con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Erba.

Un vero e proprio tuffo nel passato tra banchi di antichi artigiani, falconieri, cavalieri e sovrani, arcieri e dame che fin da questa mattina hanno intrattenuto i visitatori nella meravigliosa cornice del borgo di Villincino.

Nel pomeriggio, invece, in Piazza Mercato la tanto attesa disfida della Corte di Casale, novità dell’edizione 2019: scelti in rappresentanza dei comuni che formavano l’antico feudo, i sette arcieri provenienti da Canzo, Caslino d’Erba, Longone al Segrino, Proserpio, Castelmarte, Eupilio e Erba si sono sfidati in una competizione di tiro al bersaglio, con paglione e figure, alla presenza dei giudici dell’Associazione Arcieri Drago Nero di Como.

Leggi di più su ErbaNotizie.com