Escursionista in difficoltà in Val Porcellizzo, recuperato in serata dai soccorsi

VALMASINO (SO) – Intervento ieri sera per il mancato rientro di un escursionista in Val Porcellizzo. L’attivazione per le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, è arrivato intorno alle 19. Impegnati in tutto sette tecnici della Stazione, con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.

Le squadre sono salite a piedi verso il rifugio Gianetti seguendo i percorsi più probabili; sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu, che ha caricato a bordo un tecnico del Cnsas, pratico della zona, e ha eseguito un sorvolo con i sistemi di visione notturna.

Poco dopo una squadra ha comunicato via radio di avere trovato l’escursionista a circa 1800 metri di quota; necessitava di cure sanitarie. L’uomo è stato recuperato con il verricello e portato in ospedale per accertamenti. L’intervento è finito alle 22.30 con il rientro delle squadre.