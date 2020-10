EUPILIO – Un giovane di 19 anni è stato elisoccorso in gravi condizioni all’Ospedale di Erba dopo aver accusato un malore mentre era in pizzeria, in località Bagnoli.

E’ successo ieri sera, domenica, poco dopo mezzanotte. Probabilmente il giovane avrebbe ingerito alimenti ai quali era allergico, andando in choc anafilattico. Sul posto si sono prontamente portati i soccorsi in codice rosso. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Fatebenefratelli di Erba.