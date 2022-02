MILANO – Forum evacuato e una ventina di persone visitate dai sanitari: è successo questa mattina, giovedì, ad Assago. Secondo quanto emerso, la causa sarebbe una sostanza intossicante usata per la manutenzione della piscinta.

Il 118 ha valutato sul posto 26 persone, di cui cinque trasportati in ospedale per sintomi da intossicazione, due in codice giallo e tre in codice verde.

Sul posto sono state mobilitate due automediche, otto ambulanze, oltre che vigili del fuoco e carabinieri.