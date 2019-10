Fermati in dogana con 50 mila euro in contanti, occultati negli abiti

COMO – Affermavano di non trasportare valuta al seguito, ma non è bastato ad evitare i controlli dei militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso. Si tratta di una coppia di italiani, casalinga lei ed imprenditore lui, da tempo residenti nella Repubblica Dominicana, che rientrava in Italia attraverso il valico ferroviario internazionale di Chiasso con al seguito un’ingente quantità di denaro contante.

La somma di 50.000 euro, importo superiore a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di circolazione transfrontaliera di valuta, era equamente divisa tra i due ed abilmente occultata all’interno degli indumenti intimi indossati da lei e nelle calze indossate da lui, il tutto scoperto grazie all’eccessivo nervosismo dimostrato ai Finanzieri operanti dopo che questi avevano effettuato un primo controllo del bagaglio a mano.

Colti sul fatto, hanno affermato di aver appena prelevato le banconote dal loro conto corrente svizzero per far fronte a spese personali, omettendo però di presentare la prevista dichiarazione valutaria. Pertanto i Finanzieri, unitamente ai Funzionari doganali, hanno emesso nei loro confronti una sanzione amministrativa, alla coppia, per un totale di 4.500 euro.