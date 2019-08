Ferragosto intenso per la Polfer. In una settimana 3563 persone controllate: 5 arresti e 50 indagati

Intensificati i controlli a stazioni e treni durante i giorni caratterizzati da elevato afflusso turistico

I dati dell’attività effettuata dalla Polfer a livello regionale durante la settimana di Ferragosto

MILANO – Settimana intensa, quella di Ferragosto, per la Polizia di stato in ambito ferroviario. I servizi istituzionali di controllo alle stazioni e a bordo dei treni sono stati intensificati in questi ultimi giorni caratterizzati dai molti spostamenti di viaggiatori e turisti. Ben 433 le pattuglie utilizzate nelle diverse stazioni a cui vanno sommati le 137 pattuglie presenti a bordo dei treni.

Potenziati i servizi

Il tutto ha fruttato 3563 persone controllate, con 5 arresti e 50 persone indagate. 31 invece le sanzioni amministrative comminate, di cui 9 in materia di sicurezza ferroviaria. Tra i servizi effettuati, meritano una menzione i 27 effettuati in abiti civili per contrastare episodi di borseggio ai danni dei viaggiatori. Tra questi, sono stati trovati anche due minori non accompagnati che, una volta rintracciati, sono stati restituiti alle loro famiglie. 18 invece gli stranieri “pizzicati” in posizione irregolare.

Milano Rogoredo e il “boschetto della droga”

Tra le stazioni osservate speciali in questi giorni caldi di Ferragosto, non poteva non esserci quella di Milano Rogoredo, di recente potenziata per offrire un’alternativa su ferro alla chiusura dell’aeroporto di Milano Linate. Al centro delle cronache anche per la vicinanza al famoso boschetto della droga, l’importante scalo ferroviario è stato presidiato anche con apposite unità cinofile antidroga della Questura di Milano. 171 le persone identificate: di queste circa la metà avevano precedenti di Polizia. Una è stata proposta per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano mentre due sono state denunciate per violazione proprio di questo provvedimento. Infine, una persona è stata trovata in possesso di droga e per questo sanzionata.

Unità cinofile anti esplosivo a Milano Centrale

Diversi invece i controlli effettuati a Milano Centrale, dove sono entrate in azione le unità cinofile anti esplosivo. Tre gli arresti, cinque gli stranieri irregolari mentre sono state ben 256 le persone sottoposte a controlli di Polizia.

Non sono mancati gli interventi anche a Milano Lambrate, dove gli agenti sono stati chiamati per un furto di cellulare avvenuto lungo la banchina dei treni. L’operazione, concitata e contraddistinta anche da calci e pugni sferrati agli agenti, si è chiusa con l’arresto del ladro del cellulare e la fuga del suo complice. Tra gli arrestati anche uno straniero, originario del Bangladesh, trovato in possesso di un passaporto indiano rubato.

In manette i “clonatori” dei bancomat

Proprio il giorno di Ferragosto, infine, gli operatori della squadra di P.G. compartimentale, hanno effettuato un servizio nella biglietteria della stazione di Milano Centrale. Ignoti avevano infatti posizionato, su una biglietteria automatica, un congegno utilizzato per leggere le carte di credito dei viaggiatori e, con una microcamera, carpirne i codici Pin. Dopo circa un’ora di appostamento, gli agenti hanno notato due soggetti che si avvicinavano alla macchinetta, non per effettuare un biglietto, bensì per asportare il congegno installato. I due, cittadini rumeni, sono stati bloccati e tratti in arresto. Con sé avevano due schede, con banda magnetica, presumibilmente necessarie per la clonazione di altre carte. In loro possesso anche una transazione bancomat di 6mila sterline.