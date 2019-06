Finisce in un fosso con l’auto per evitare una bici, senza scampo un 79enne

PIZZALE (PV) – E’ morto dopo essere finito in un fosso con la sua vettura. Un uomo di 79 ha perso la vita questa mattina, 6 giugno, poco prima delle 8 in un incidente stradale.

L’uomo si è accordo solo all’ultimo momento di una bicicletta a tre ruote che viaggiava sulla strada e, dopo averla urtata, ha perso il controllo dell’auto finendo nel fosso a lato della Strada provinciale 23, a Pizzale, in provincia di Pavia.

Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi, due ambulanze e l’elisoccorso alzatosi in volo da Milano. Per l’anziano alla guida dell’auto non c’è stato nulla da fare, mentre l’uomo sulla bicicletta se l’è cavata con ferite lievi.