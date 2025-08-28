SAN BENEDETTO PO (MN) – Finiscono con l’auto nel fiume Po, morte due persone. Il drammatico incidente è avvenuto alle 9.30 di oggi, giovedì, a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Per cause ancora da accertare, un’autovettura è stata vista inabissarsi nelle acque del fiume Po, in località San Benedetto Po – Argine Nord.

A lanciare l’allarme è stato l’autista di un mezzo pesante, che ha assistito alla scena: l’auto avrebbe sbandato improvvisamente, finendo oltre l’argine e precipitando nel fiume. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Mantova, con squadre ordinarie e soccorritori acquatici, supportati da un elicottero del Reparto Volo Emilia Romagna con a bordo i sommozzatori, e dal nucleo sommozzatori Lombardia giunti via terra da Milano.

I sommozzatori sono riusciti a raggiungere il veicolo e ad estrarre dall’abitacolo due persone purtroppo prive di vita. Quindi sono stati impegnati nelle operazioni di recupero del mezzo sommerso.