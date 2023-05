Finita la stagione invernale, riaperti il Passo dello Spluga e del Mortirolo

SONDRIO – Anas ha concluso le attività di sgombero neve e sistemazione della pavimentazione necessarie alla riapertura dei passi dello Spluga e del Mortirolo, dopo la consueta chiusura invernale disposta lo scorso novembre

Nel dettaglio, lungo la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” è stato riaperto lo scorso 26 aprile il passo dello Spluga, in provincia di Sondrio, in accordo con le autorità svizzere che hanno ultimato la pulizia della carreggiata lungo il versante di competenza. La statale 36 è pertanto nuovamente percorribile tra Montespluga (km 147), nel comune di Madesimo, e il confine di Stato (km 149,519). In seguito alla riapertura è stata revocata anche la chiusura notturna della statale fra Teggiate, al km 140,625, e Montespluga, al km 147, nel comune di Madesimo.

Venerdì 5 maggio è stato riaperto anche il passo del Mortirolo, lungo la strada statale 42 dir/A, a seguito della rimozione arbusti pericolosi e sistemazione della pavimentazione per il ripristino della circolazione di entrambi i versanti – valtellinese e bresciano – che raggiungono il passo.