Frana a Bormio, chiusa nel pomeriggio di lunedì la strada dello Stelvio

Nuova frana sulla strada dello Stelvio a Bormio

Chiusura temporanea, tecnici al lavoro

BORMIO – A causa del distacco di alcune pietre dal versante, la statale 38 “dello Stelvio”, dal pomeriggio del 21 ottobre, è temporaneamente chiusa al traffico dal Km 106,500 a Bormio, in provincia di Sondrio, al km 121,500.

Le squadre di emergenza sono sul posto per la regolazione della viabilità e per riaprire al transito la statale appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione in transito lungo il tratto.