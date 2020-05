Frana tra Bellagio e Lezzeno, la Lariana riapre venerdì a senso unico alternato

LEZZENO – La ex ss 583 riaprirà a senso unico alternato dalle 17.30 di venerdì 22 maggio. È questa la conferma arrivata dal sopralluogo tenutosi ieri, lunedì 18 maggio, dall’Amministrazione Provinciale, presenti il Presidente Fiorenzo Bongiasca e il dirigente al settore Infrastrutture a rete e Puntuali, Bruno Tarantola, con il sindaco Maurizio Boleso e l’ex senatore Armando Valli, insieme all’assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori.

La circolazione lungo il Ponte del Diavolo, dove, nelle giornate dell’11 e del 14 maggio, due smottamenti causati dalle forti piogge dello scorso lunedì avevano causato l’interruzione della strada, interrompendo il collegamento tra Lezzeno e Bellagio riprenderà quindi, almeno parzialmente, già da questo fine settimana.

“Non possiamo ancora quantificare i costi totali degli interventi, dobbiamo verificare e valutare come gestire il materiale che è ancora attaccato alla parete – spiega il dirigente provinciale Bruno Tarantola – I lavori prevedono di mettere reti appoggiate per evitare distacco di materiale dalla matrice rocciosa e contenere la caduta dei massi, per circa 400 metri, o qualcosa in più se dovesse cadere materiale da altri punti. Il geologo arrivato questa mattina ci ha consigliato di verificare la tenuta del masso dopo il ponte, venendo da Como. Pensiamo quindi a un’apertura a senso unico alternato non prima di venerdì e poi interverremo per realizzare la barriera”.

“Come da ordinanza riapriremo la strada venerdì alle 17.30 – conferma il Presidente Fiorenzo Bongiasca – la ditta incaricata sta lavorando senza sosta per guadagnare tempo, ma una riapertura in sicurezza non potrà esservi prima di venerdì”.

Nel frattempo si è lavorato per limitare i disagi: “Ci siamo organizzati da subito con SPT per creare un collegamento con un bus navetta che porta gli utenti fino a prima della frana e, dopo un passaggio a piedi in sicurezza attraverso il cantiere, li riprende subito dopo la frana – spiega il sindaco di Lezzeno, Maurizio Boleso – Da oggi inoltre è stata introdotta una fermata in più dell’aliscafo. Non è stato facile, ma anche al lavoro della ditta incaricata, stiamo riuscendo a contenere i disagi legati alla frana”.

Presente al sopralluogo anche l’assessore regionale Massimo Sertori: “Mi fa piacere che entro venerdì sarà già ripristinato il collegamento tra i due Comuni e questo mi porta anche a una riflessione: fin da nostro insediamento in Regione abbiamo sempre sostenuto le Province, anche economicamente, probabilmente siamo stati l’unica Regione ad averlo fatto e qui c’è la testimonianza effettiva che le provincie hanno la necessità di soldi e di risorse. Veniamo da una stagione in cui le Province sono state considerate come il male assoluto, a cui togliere fondi. Regione Lombardia sta cercando di compensare questo danno fatto dal Governo centrale. La Regione è vicina al Comune di Lezzeno, abbiamo già dato dei contribuiti, in particolare 400milioni di euro a Comuni e Provincie per lavori e interventi e, anche in questo caso, faremo la nostra parte”.

L’ex senatore Valli, infine ha voluto ringraziare “l’Amministrazione Provinciale, in particolar modo l’ingegner Tarantola e il Presidente Bongiasca, il sindaco di Lezzeno e l’assessore Sertori, che è corso subito a controllare l’intervento. Un grazie particolare alla ditta Valli, che si è subito attivata, e ai Carabinieri per il loro supporto nel gestire la situazione”.