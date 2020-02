Frecciarossa deraglia a Lodi, due morti e trenta feriti

LODI – Incidente ferroviario all’alba di oggi, 6 febbraio, sulla linea ad alta velocità tra Bologna e Milano. Erano passate da poco le 5.30 quando il Frecciarossa Milano-Salerno è deragliato nei pressi Ospedaletto Lodigiano (LO). Almeno due i vagoni che si sarebbero ribaltati: due i morti, si tratta dei due macchinisti del convoglio, una trentina i feriti nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente ferroviario, sul posto stanno intervenendo i soccorsi. Dalle 5.30 la circolazione sulla linea ad alta velocità tra Milano e Bologna è sospesa. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati dirottati sulla linea normale, inevitabili i ritardi.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a nome dell’intera Giunta, hanno espresso dolore e cordoglio per le due vittime.

“Il bilancio dell’incidente è di due morti e 30 feriti (2 in codice giallo e 28 in codice verde) – sottolinea Giulio Gallera – sul posto sono subito intervenuti con grande tempestività mezzi di soccorso coordinato dall’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza AREU di Regione Lombardia con due elicotteri attrezzati per il volo notturno provenienti da Brescia e da Como, e con 12 ambulanze alle quali se ne sono aggiunte altre. I due feriti in codice giallo sono stati trasportati a Cremona (in elicottero) e a Lodi. Si sta procedendo a trasportare anche gli altri feriti in codice verde negli ospedali vicini, 18 di questi sono stati evacuati dalla zona dell’incidente”.