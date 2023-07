Frontale tra auto e tir nella bergamasca, morto un automobilista

BRUSAPORTO – Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì a Brusaporto in Provincia di Bergamo. Intorno alle 15 due mezzi, un camion e un’auto, si sono scontrati frontalmente per cause da chiarire. Nello schianto l’auto ha preso fuoco e purtroppo il conducente è morto carbonizzato al suo interno.

In posto si sono portati i soccorritori, l’ambulanza, automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente dell’automobile. Praticamente illeso invece il conducente del mezzo pesante che è stato valutato ma non ospedalizzato.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio, propagato anche al mezzo pesante, e mettere in sicurezza l’area.