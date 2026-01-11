Furti su tram e in hotel, tre arresti a Milano

Interventi della Squadra Mobile tra piazza V Giornate e corso Buenos Aires

Recuperata e restituita la refurtiva alle vittime

MILANO – Triplice arresto a Milano nel corso di un servizio di contrasto ai reati predatori. La Polizia di Stato ha fermato un cittadino cubano di 32 anni per furto pluriaggravato e indebito utilizzo di carte di credito, e due cittadini algerini di 32 e 30 anni per furto aggravato in concorso all’interno di una struttura alberghiera.

Il primo arresto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in piazza V Giornate, alla fermata del tram 9. I poliziotti della 6ª sezione della Squadra Mobile, impegnati in un servizio mirato, hanno notato il 32enne cubano prestare particolare attenzione alle borse e agli effetti personali dei passeggeri. Una volta salito sul tram, l’uomo si è avvicinato a una donna che teneva la borsa appoggiata sulle gambe e, utilizzando il proprio zaino, è riuscito a sottrarle il portafoglio prima di scendere alla fermata successiva.

Gli agenti hanno seguito l’uomo fino a uno sportello bancario all’angolo tra viale Piave e via Nino Bixio, dove ha tentato di prelevare denaro utilizzando una carta bancomat trovata all’interno del portafoglio appena rubato, senza riuscirci. Fermato poco dopo, è stato trovato in possesso del portafoglio della vittima, riconsegnato alla donna al momento della denuncia.

In serata, intorno alle 19, sempre gli uomini della 6ª sezione della Squadra Mobile sono intervenuti in corso Buenos Aires. Qui hanno notato due cittadini algerini aggirarsi all’interno delle hall di alcuni alberghi, osservando i movimenti degli ospiti. I due hanno seguito una famiglia di turisti all’interno di una struttura ricettiva e, mentre il gruppo saliva in ascensore, uno dei due ha urtato una donna, cittadina russa in vacanza a Milano, riuscendo a sottrarle la borsa prima di darsi alla fuga insieme al complice.

L’intervento immediato dei poliziotti ha permesso di fermare entrambi poco dopo. I due sono stati trovati in possesso della borsa, contenente due telefoni cellulari, 600 dollari americani, 100 euro e vari effetti personali, materiale che è stato interamente restituito alla vittima.