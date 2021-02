CISANO BERGAMASCO (BG) – Dopo il furto di un mese fa fa alla scuola primaria della frazione Pascolo di Calolziocorte, nella notte tra giovedì e venerdì i ladri hanno fatto visita alle scuole medie di Cisano Bergamasco.

“Oltre a rompere un serramento nuovo, i ladri hanno scardinato alcune porte – ha fatto sapere il sindaco Andrea Previtali -. Hanno rubato diversi computer portatili, utilizzati dai professori e i ragazzi per la Dad! I vigili stanno verificando le riprese delle telecamere. Non ci sono parole adeguate per esprimere quello che si prova. Già ci sono mille difficoltà; già è stato un anno difficile per ragazzi, gli insegnanti, i professori, la dirigenza scolastica, le famiglie, per tutti noi…e lo è ancora. Non ho la parola giusta per definire chi ha fatto un atto del genere; anzi ne avrei molte… Dico solo che chi ha fatto un atto del genere non può essere definito un essere umano!”