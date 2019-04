Simulava incidenti stradali chiedendo il pagamento del danno

Il 31enne arrestato si trovava già ai domiciliari

GARBAGNATE MILANESE – Cercava di ingannare gli automobilisti, inducendoli a pagare cospicue somme di denaro per sinistri stradali in realtà inesistenti, tutto questo mentre era agli arresti domiciliari: è questa la storia di un 31enne italiano, nuovamente arrestato dai Carabinieri della Stazione di Garbagnate Milanese per il reato di truffa aggravata continua.

A seguito di un indagine è stato infatti dimostrato che, nelle due ore di permesso giornaliere, a bordo della propria auto, l’uomo simulava sinistri stradali inesistenti lamentando la rottura dello specchietto laterale e pretendendo denaro quale corrispettivo del danno.

Conseguenza di questa indagine è stata l’emanazione del provvedimento di arresto da parte del Tribunale di Milano. Un provvedimento che ha inoltre disposto la sospensione della misura della detenzione domiciliare a cui l’uomo era sottoposto.



.