GdF Como: sequestrati 5794 articoli elettronici e accessori per telefonia non conformi

Controlli della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale della valle del Ceresio

Sanzione e segnalazione alla Camera di Commercio

COMO – Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Como per garantire la sicurezza dei prodotti venduti sul territorio principale. Nell’ambito di un piano mirato predisposto dal Comando Provinciale, i militari della Compagnia di Menaggio hanno sottoposto a sequestro 5794 articoli elettronici e accessori della telefonia.

L’operazione ha interessato un esercizio commerciale nella valle del Ceresio, dove sono state sequestrate cover per cellulari, protezioni per display, accessori per telefonia e numerosi dispositivi elettrici privi delle indicazioni minime previste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206), tra cui l’etichettatura e le istruzioni d’uso.

Al responsabile è stata comminata una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 25823 euro. Inoltre, lo stesso è stato segnalato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco.

Secondo il Codice del Consumo e il Regolamento UE 1169/2011, tutti i prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio italiano, devono riportare obbligatoriamente, in lingua italiana, informazioni chiare su:

Denominazione legale o merceologica del prodotto

Nome, regione sociale o marchio della sede legale del produttore o importatore

Paese di origine se extra UE

Eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose

Materiali impiegati e metodi di lavorazione

Istruzioni d’uso e precauzioni

L’intervento rientra nel più ampio impegno del Corpo a tutela del mercato e dei consumatori, con particolare attenzione ai più giovani, contribuendo al tempo stesso a preservare la competitività leale tra le imprese.