GERA LARIO – Tragico rinvenimento questa mattina, giovedì 5 maggio, a Gera Lario. Il cadavere di una donna è stato recuperato dalle acque del fiume Adda dai soccorritori.

A dare l’allarme un pescatore che ha visto il corpo nel fiume. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Dongo, i Carabinieri di Menaggio e la Croce Rossa di Colico. Purtroppo per la donna, 59 anni, non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si indaga sull’accaduto.