Gera Lario, sequestrati oltre 500 accessori per telefonia non conformi

La Guardia di Finanza scopre prodotti contraffatti e privi di etichettatura obbligatoria: denunciato il titolare dell’esercizio

L’operazione tutela i consumatori e la concorrenza leale

GERA LARIO – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como ha portato a termine un’operazione di contrasto alla contraffazione e di controllo della sicurezza dei prodotti nella fascia dell’Alto Lago, sequestrando oltre 500 accessori per telefonia. L’intervento rientra in un piano volto a tutelare i consumatori e a garantire il rispetto delle norme vigenti sui prodotti commercializzati.

In particolare, la Compagnia di Menaggio ha individuato, all’interno di un esercizio commerciale di Gera Lario, oltre 30 articoli contraffatti, tra cui custodie per smartphone, portachiavi e gadget recanti loghi Disney e peluche Labubu. Per questi prodotti è scattato il sequestro penale per contraffazione e la denuncia del rappresentante legale ai sensi dell’articolo 474 del codice penale.

In aggiunta, sono stati sequestrati amministrativamente, per violazione delle norme del c.d. codice del consumo, 518 articoli tra custodie per smartphone, custodie per tablet, pc e cuffie, supporti e vetri protettivi per cellulari privi delle informazioni obbligatorie previste dal codice del consumo, come etichettatura, istruzioni d’uso, materiali impiegati e dati del produttore o importatore.

L’operazione si inserisce nelle attività della Guardia di Finanza volte a contrastare la diffusione di prodotti non sicuri, garantendo la concorrenza leale e la sicurezza dei consumatori, tutelando la salute pubblica e gli imprenditori onesti.