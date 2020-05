Gerola Alta. Cade nel bosco, soccorso un escursionista di 44 anni

GEROLA ALTA (SO) – Si è risolto in un paio d’ore l’intervento per soccorrere ieri, domenica 25 maggio, un escursionista 44enne infortunato in località Pescegallo, comune di Gerola Alta, a circa 1400 metri di quota. E’ caduto mentre era nel bosco, ha battuto la testa e si è procurato alcune escoriazioni.

La persona che era con lui ha chiesto aiuto: sul posto l’elisoccorso decollato da Caiolo (SO), a supporto sei tecnici della Stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato imbarellato e portato in ospedale a Lecco in codice giallo (mediamente critico).