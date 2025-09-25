Giornata del Sì alla donazione 2025: con Aido eventi in tutta Italia

Nel weekend del 27 e 28 settembre

Le iniziative per promuovere la donazione di organi e tessuti

MILANO – Si è aperta mercoledì 24 settembre a Milano, con la conferenza stampa di lancio, l’edizione 2025 della Giornata nazionale del Sì alla donazione. Questo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 settembre, migliaia di volontari AIDO saranno presenti nelle piazze di tutta Italia, con il clou degli eventi in Lombardia, che ospiterà un fitto programma itinerante di iniziative.

L’obiettivo della manifestazione è rilanciare forte la voce del Sì alla donazione, un gesto di coraggio che grazie ai trapianti diventa un Sì alla vita. La presentazione si è svolta nella sede della Società Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo” a Milano, con la partecipazione della presidente nazionale di AIDO, Flavia Petrin, dei membri di Giunta e Consiglio e di numerosi volontari.

Tra i messaggi di saluto, quelli dell’onorevole Mario Mantovani, dell’eurodeputato e del consigliere regionale lombardo Christian Garavaglia. Andrea Giuseppe Tiberti, presidente della Società di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”, ha evidenziato le affinità tra la mission dell’associazione e AIDO, mentre Carlo Borghetti, consigliere regionale e membro della commissione sanità, ha portato il saluto in presenza.

Collegato da remoto, Giuseppe Feltrin, direttore del Centro nazionale trapianti, ha fornito dati incoraggianti: “In proiezione al 31 dicembre prossimo, avremo il 5% di più di donatori utilizzati rispetto allo scorso anno e, soprattutto, un boom di donazioni a cuore fermo, +46,9%: a fine anno possiamo ipotizzare che proprio queste ultime saranno sulle 800, un quinto dei 4 mila trapianti totali da donatore deceduto”

Nonostante i progressi, Feltrin ha sottolineato la necessità di ridurre le opposizioni alla donazione espresse al momento del rinnovo della carta d’identità, salite negli ultimi due anni dal 33 al 40%. Per questo AIDO avvierà un sondaggio per comprendere meglio le motivazioni degli astenuti e degli oppositori.

La presidente nazionale Flavia Petrin ha ricordato che la Giornata Nazionale mira anche a raccogliere nuovi Sì: “Sempre in proeizione a fine anno, siamo prossimi ad arrivare a un milione e mezzo di soci, essendo prevosta quota 1.493.325. Fondamentale, è stato puntare sull'”App DigitalAIDO”, grazie alla quale arriveremo, quest’anno, a 18 mila consensi acquisiti, cui se ne dovrebbero aggiungere altri 7 mila scritti di pugno, per un totale di 25 mila. Un numero molto interessante è che dei 60 mila soci acquisiti in digitale dall’avvio del progetto, il 60% è under 40 anni”.

Dal 2002 al 2024 i donatori sono stati 28.364, mentre i trapiantati 79.694.

Lucio D’Atri, vicepresidente vicario di AIDO Lombardia, ha illustrato il ricco programma degli eventi regionali, che vedrà la partecipazione della presidente, di alcuni componenti di Giunta AIDO nazionali, oltre a numerosi dirigenti e volontari. Nel frattempo, AIDO ha lanciato la campagna social “Passa il sì, accendi la vita”, con catene umane che si passano cartelli con un grande Sì rosso per la donazione.

Infine, la presidente Petrin ha annunciato l’avvio dal 1° ottobre di SìAIDO, il sistema informativo che raccoglierà tutti i Sì alla donazione espressi tramite AIDO.